Мы не просто продаем кофе – мы помогаем вам создавать особенные моменты каждое утро. Наша команда экспертов лично отбирает лучшие сорта со всего мира, чтобы ваша чашка кофе была безупречной.

У нас вы найдете именно свой кофе:

тип — зерновой, молотый, без кофеина, в чалдах, капсулах

степень обжарки — светлая, средняя, темная

вид упаковки — стеклянная или жестяная банка, картонная коробка, вакуумный пакет

Заказывайте до 18:00, и уже сегодня наш курьер привезет ваш кофе в любую точку Минска. Для других городов Беларуси организуем быструю доставку почтой.

Начните свое утро с Coffeeroom – и почувствуйте разницу.