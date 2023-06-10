Лучшие предложения
Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Belmio Nespresso Espresso Origio 5

В наличии

14,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Belmio Nespresso Bio Organic Espresso Oro 8

В наличии

14,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Belmio Nespresso Bio Organic Espresso Verde

В наличии

14,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Belmio Nespresso Espresso Decaffeinato

В наличии

14,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Konigs Nespresso Caramel

В наличии

10,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Konigs Nespresso Ristretto

В наличии

10,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Konigs Nespresso Kenya

В наличии

10,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Nespresso Vanilio

Нет в наличии

Подробнее
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Nespresso Barista Creations Cocoa Truffle

Нет в наличии

Подробнее
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в капсулах Nespresso Barista Creations Vanilla Eclair

Нет в наличии

Подробнее
Бренд

Все товары

4 причины выбрать наш магазин

icons advantage 1

Контролируем качество
и цены

icons advantage 2

Только натуральный
и оригинальный кофе

icons advantage 3

Покупайте с уверенностью
— мы работаем официально

icons advantage 4

Ищем новинки и
следим за трендами

Новые поступления

Добавить в список желаний

Кофе в зернах Bontadi Cuba

В наличии

93,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в зернах Bontadi Papua

В наличии

99,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в зернах Bazzara Piacerepuro

В наличии

119,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Кофе в зернах Bazzara Dodicigrancru

В наличии

134,99 руб.
В корзину
Бренд

Средства для обслуживания

auto draft
Добавить в список желаний

Таблетки (мини) Jura 24158 для очистки молочной системы

В наличии

69,99 руб.
В корзину
Бренд

Средство от накипи jura 70751 36шт
Добавить в список желаний

Средство от накипи Jura 70751 36шт

В наличии

169,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Средство от накипи Delonghi EcoDecalk DLSC500 500ml на 5 циклов очистки

В наличии

42,99 руб.
В корзину
Бренд

Добавить в список желаний

Чистящее средство Krups XS9000

Нет в наличии

Подробнее
Бренд

Добавить в список желаний

Порошок для удаления накипи Krups Anticalc Kit F054

Нет в наличии

Подробнее
Бренд

arenda kofemashin minsk

Аренда кофемашин

Хотите наслаждаться профессиональным кофе без крупных вложений в оборудование? Аренда кофемашины – это умное решение для бизнеса и дома.

Мы предлагаем профессиональные кофемашины с кофемолками в аренду в Минске на выгодных условиях:

• Полное сервисное обслуживание включено
• Широкий выбор моделей под любые потребности
• Установка и обучение персонала
• Гибкие условия аренды от 1 месяца

Идеально подходит для кофеен, офисов, салонов красоты, отелей и домашнего использования.

Узнать подробнее

Недавно просмотренные товары

Популярные бренды

Откройте для себя мир настоящего кофе с Coffeeroom

Мы не просто продаем кофе – мы помогаем вам создавать особенные моменты каждое утро. Наша команда экспертов лично отбирает лучшие сорта со всего мира, чтобы ваша чашка кофе была безупречной.

У нас вы найдете именно свой кофе:

  • тип — зерновой, молотый, без кофеина, в чалдах, капсулах
  • степень обжарки — светлая, средняя, темная
  • вид упаковки — стеклянная или жестяная банка, картонная коробка, вакуумный пакет

Заказывайте до 18:00, и уже сегодня наш курьер привезет ваш кофе в любую точку Минска. Для других городов Беларуси организуем быструю доставку почтой.

Начните свое утро с Coffeeroom – и почувствуйте разницу.

Подробнее