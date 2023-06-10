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Аренда кофемашин
Хотите наслаждаться профессиональным кофе без крупных вложений в оборудование? Аренда кофемашины – это умное решение для бизнеса и дома.
Мы предлагаем профессиональные кофемашины с кофемолками в аренду в Минске на выгодных условиях:
• Полное сервисное обслуживание включено
• Широкий выбор моделей под любые потребности
• Установка и обучение персонала
• Гибкие условия аренды от 1 месяца
Идеально подходит для кофеен, офисов, салонов красоты, отелей и домашнего использования.
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Откройте для себя мир настоящего кофе с Coffeeroom
Мы не просто продаем кофе – мы помогаем вам создавать особенные моменты каждое утро. Наша команда экспертов лично отбирает лучшие сорта со всего мира, чтобы ваша чашка кофе была безупречной.
- тип — зерновой, молотый, без кофеина, в чалдах, капсулах
- степень обжарки — светлая, средняя, темная
- вид упаковки — стеклянная или жестяная банка, картонная коробка, вакуумный пакет
Заказывайте до 18:00, и уже сегодня наш курьер привезет ваш кофе в любую точку Минска. Для других городов Беларуси организуем быструю доставку почтой.
Начните свое утро с Coffeeroom – и почувствуйте разницу.